ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ: «800 εκατομμύρια ευρώ δεν έφτασαν ποτέ στους αγρότες»

Ζαλίζει η πρώτη συνολική εκτίμηση κύκλων του ΠΑΣΟΚ για τα ποσά που χάθηκαν στη διαδρομή από τις Βρυξέλλες προς τους πραγματικούς αγρότες. Ο πίνακας που παρουσιάζει αποκλειστικά ο alphatv.gr δείχνει χρονιά με χρονιά πόσοι πόροι, πόσες επιδοτήσεις δεν κατέληξαν σε αυτούς που τους δικαιούνται, που τις δούλεψαν, που τις αξίζουν. Σε όσους τρέχουν αξημέρωτα στα χωράφια, σε όσους παλεύουν να κρατήσουν τα ζώα τους. Κι αν αυτή η πρώτη συνολική εκτίμηση αμφισβητείται από κάποιους, η ιστορία δεν αλλάζει τονίζουν χαρακτηριστικά πηγές της Χαριλάου Τρικούπη . «Το ποσό μπορεί να είναι μικρότερο ή πολύ μεγαλύτερο, το πρωθυπουργικό «αποτύχαμε» στον ΟΠΕΚΕΠΕ δεν αφήνει περιθώρια. Το ενδιαφέρον στον πίνακα στοιχείων είναι αφενός η ακρίβεια στα ποσά, αφετέρου η εκτίναξη επί Νέας Δημοκρατίας από το 2020» αναφέρουν με νόημα.

Για να γίνει κατανοητό το πώς προέκυψε αυτή η απώλεια των 794 εκατομμυρίων ευρώ, πραγματικοί παραγωγοί εξηγούν μιλώντας στον alphatv.gr: «τα δισεκατομμύρια των επιδοτήσεων δεν είναι ατελείωτα. Υπάρχει κοινοτικός προϋπολογισμός με συγκεκριμένα ποσά να φεύγουν από τις Βρυξέλλες με προορισμό τον πρωτογενή τομέα κάθε χώρας. Όσο πιο πολλά από αυτά καταλήξουν στα χέρια των επιτήδειων (με τα μαϊμού βοσκοτόπια και οικολογικά σχήματα) τόσο λιγότερα απομένουν για τους τίμιους».