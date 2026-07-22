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Εισαγγελική πρόταση παραπομπής στο Ειδικό Δικαστήριο για τον Χρ. Τριαντόπουλο

ΠΟΛΙΤΙΚΗ
22/07/2026 15:45
Εισαγγελική πρόταση παραπομπής στο Ειδικό Δικαστήριο για τον Χρ. Τριαντόπουλο
INTIME

Εισαγγελική πρόταση παραπομπής του Χρήστου Τριαντόπουλου στο Ειδικό δικαστήριο για την φερόμενη αλλοίωση του τόπου του  δυστυχήματος Τεμπών .

Στην πρόταση του Αντιεισαγγελέα του Άρειου Πάγου περιλαμβάνεται να δικαστεί μαζί του ο Πρώην Περιφερειάρχης Κώστας Αγοραστός και τέσσερα ακόμη άτομα .

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