Εισαγγελική πρόταση παραπομπής στο Ειδικό Δικαστήριο για τον Χρ. Τριαντόπουλο
Εισαγγελική πρόταση παραπομπής του Χρήστου Τριαντόπουλου στο Ειδικό δικαστήριο για την φερόμενη αλλοίωση του τόπου του δυστυχήματος Τεμπών .
Στην πρόταση του Αντιεισαγγελέα του Άρειου Πάγου περιλαμβάνεται να δικαστεί μαζί του ο Πρώην Περιφερειάρχης Κώστας Αγοραστός και τέσσερα ακόμη άτομα .
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