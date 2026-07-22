Εισαγγελική πρόταση παραπομπής στο Ειδικό Δικαστήριο για τον Χρ. Τριαντόπουλο

Εισαγγελική πρόταση παραπομπής του Χρήστου Τριαντόπουλου στο Ειδικό δικαστήριο για την φερόμενη αλλοίωση του τόπου του δυστυχήματος Τεμπών .

Στην πρόταση του Αντιεισαγγελέα του Άρειου Πάγου περιλαμβάνεται να δικαστεί μαζί του ο Πρώην Περιφερειάρχης Κώστας Αγοραστός και τέσσερα ακόμη άτομα .