Εμπρηστικές δηλώσεις για το καλώδιο
Προκλητικός τουρκικός χαβάς
Νέα κλιμάκωση των προκλήσεων είχαμε σήμερα από την Άγκυρα με το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας να απαιτεί συντονισμό και συνεννόηση μαζί του, αν ξαναρχίσουν τα έργα για το καλώδιο.
Η Ελλάδα δεν απειλεί κανένα, ούτε δέχεται υποδείξεις, δήλωσε ο Πρωθυπουργός και ανακοίνωσε την έναρξη γεωτρήσεων για φυσικό αέριο την ερχόμενη άνοιξη.
Ακολουθήστε το Alpha News στο TikTok για καθημερινή ενημέρωση
Ακολουθήστε τον alphatv.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις