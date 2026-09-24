Εμπρηστικές δηλώσεις για το καλώδιο

Νέα κλιμάκωση των προκλήσεων είχαμε σήμερα από την Άγκυρα με το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας να απαιτεί συντονισμό και συνεννόηση μαζί του, αν ξαναρχίσουν τα έργα για το καλώδιο.

Η Ελλάδα δεν απειλεί κανένα, ούτε δέχεται υποδείξεις, δήλωσε ο Πρωθυπουργός και ανακοίνωσε την έναρξη γεωτρήσεων για φυσικό αέριο την ερχόμενη άνοιξη.