Αποκλειστικό: Ο πρόεδρος των συνεταιριστών για το «άρθρο-παράθυρο»

Αναγνωρίζει το πρόβλημα της ομηρείας χιλιάδων συναδέλφων του που μένουν χρόνια απλήρωτοι λόγω προβλημάτων με δασικούς χάρτες.

Και ταυτόχρονα ξεκαθαρίζει: “θέλουμε ξεκάθαρη λύση, όχι κερκόπορτα για επιτήδειους που πλουτίζουν στην πλάτη των τίμιων αγροτών”.

Από την μονάδα του στα Καλάβρυτα, μιλώντας αποκλειστικά στον Alphatv.gr, ο πρόεδρος της ΕΘΕΑΣ τοποθετείται για τη διάταξη του υπουργείου που από πολλούς χαρακτηρίστηκε “αμνηστία” για τα βοσκοτόπια χωρίς ζώα την περίοδο 2018-2022.