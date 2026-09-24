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Αποκλειστικό: Ο πρόεδρος των συνεταιριστών για το «άρθρο-παράθυρο»

ΠΟΛΙΤΙΚΗ
24/09/2026 18:21

Αναγνωρίζει το πρόβλημα της ομηρείας χιλιάδων συναδέλφων του που μένουν χρόνια απλήρωτοι λόγω προβλημάτων με δασικούς χάρτες.

Και ταυτόχρονα ξεκαθαρίζει: “θέλουμε ξεκάθαρη λύση, όχι κερκόπορτα για επιτήδειους που πλουτίζουν στην πλάτη των τίμιων αγροτών”.

Από την μονάδα του στα Καλάβρυτα, μιλώντας αποκλειστικά στον Alphatv.gr, ο πρόεδρος της ΕΘΕΑΣ τοποθετείται για τη διάταξη του υπουργείου που από πολλούς χαρακτηρίστηκε “αμνηστία” για τα βοσκοτόπια χωρίς ζώα την περίοδο 2018-2022.

 

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