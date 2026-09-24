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Πιέσεις και εκ των έσω για τα καύσιμα

Μετωπική για το κόστος ζωής
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
24/09/2026 20:17

Την ερχόμενη Τετάρτη θα ανακοινωθούν τα  μέτρα στήριξης για τα καύσιμα που θα ισχύσουν για το πρώτο 15μερο του Οκτωβρίου ενώ στις 14 του μηνός θα γίνουν νέες ανακοινώσεις  που θα περιλαμβάνουν και  το πετρέλαιο θέρμανσης.

Την ίδια ώρα, μαίνεται η κόντρα της Κυβέρνησης με την αντιπολίτευση η οποία κάνει λόγο για  λάθος στρατηγική στην αντιμετώπιση της ακρίβειας; στην ενέργεια.

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