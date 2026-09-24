Πιέσεις και εκ των έσω για τα καύσιμα
Μετωπική για το κόστος ζωής
Την ερχόμενη Τετάρτη θα ανακοινωθούν τα μέτρα στήριξης για τα καύσιμα που θα ισχύσουν για το πρώτο 15μερο του Οκτωβρίου ενώ στις 14 του μηνός θα γίνουν νέες ανακοινώσεις που θα περιλαμβάνουν και το πετρέλαιο θέρμανσης.
Την ίδια ώρα, μαίνεται η κόντρα της Κυβέρνησης με την αντιπολίτευση η οποία κάνει λόγο για λάθος στρατηγική στην αντιμετώπιση της ακρίβειας; στην ενέργεια.
Ακολουθήστε το Alpha News στο TikTok για καθημερινή ενημέρωση
Ακολουθήστε τον alphatv.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις