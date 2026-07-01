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Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών ο Βασίλης Λεβέντης

ΠΟΛΙΤΙΚΗ
01/07/2026 20:17

Συγκίνηση έχει προκαλέσει ο θάνατος του Βασίλη Λεβέντη που έφυγε σήμερα από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών.

Ο Βασίλης Λεβέντης υπήρξε για πολλά χρόνια, Προέδρος της Ένωσης Κέντρων και βουλευτής την περίοδο 2015- 2019.

Αξέχαστες θα μείνουν οι τηλεοπτικές εκπομπές του στη δεκαετία του ΄90  και οι ομιλίες του στη Βουλή, πάντα χωρίς χειρόγραφο.

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