Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών ο Βασίλης Λεβέντης
Συγκίνηση έχει προκαλέσει ο θάνατος του Βασίλη Λεβέντη που έφυγε σήμερα από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών.
Ο Βασίλης Λεβέντης υπήρξε για πολλά χρόνια, Προέδρος της Ένωσης Κέντρων και βουλευτής την περίοδο 2015- 2019.
Αξέχαστες θα μείνουν οι τηλεοπτικές εκπομπές του στη δεκαετία του ΄90 και οι ομιλίες του στη Βουλή, πάντα χωρίς χειρόγραφο.
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