Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών ο Βασίλης Λεβέντης

Συγκίνηση έχει προκαλέσει ο θάνατος του Βασίλη Λεβέντη που έφυγε σήμερα από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών.

Ο Βασίλης Λεβέντης υπήρξε για πολλά χρόνια, Προέδρος της Ένωσης Κέντρων και βουλευτής την περίοδο 2015- 2019.

Αξέχαστες θα μείνουν οι τηλεοπτικές εκπομπές του στη δεκαετία του ΄90 και οι ομιλίες του στη Βουλή, πάντα χωρίς χειρόγραφο.