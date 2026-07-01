«Αρπάχτηκαν» ΠΑΣΟΚ- ΕΛΑΣ για τον Ν. Μπίστη
Πόλεμος έχει ξεσπάσει ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ και το κόμμα Τσίπρα, με αφορμή δηλώσεις του Νίκου Μπίστη ο οποίος κατηγόρησε τον Νίκο Ανδρουλάκη για δεξιά ρητορική στο θέμα της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας Κύπρου. Την ίδια ώρα, αντιδράσεις προκαλεί στον ΣΥΡΙΖΑ, η σπουδή του Παύλου Πολάκη να θέσει θέμα ηγεσίας σε βάρος του κυρίου Φακέλου.
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