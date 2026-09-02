ΔΕΘ: Ώρα ανακοινώσεων – Ο Τσίπρας στην Θεσσαλονίκη, ο Ανδρουλάκης στην Κρήτη

Πρεμιέρα με το… αριστερό για την φετινή 90 Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ), αφόυ ο πρόεδρος της ΕΛ.Α.Σ., Αλέξης Τσίπρας αναμένεται σήμερα ( 02/09/26) να παρουσιάσει ένα οικονομικό σχέδιο με ορίζοντα δεκαετίας.

Η ΕΛ.Α.Σ. κοστολογεί το συγκεκριμένο πρόγραμμα για την τετραετία 2027 – 2030, που θα παρουσιαστεί στη ΔΕΘ, στα 7,39 δισ. ευρώ, σημειώνοντας ότι θα προστεθούν μόνιμα έσοδα για τη χώρα που θα αγγίξουν τα 1,92 δισ. ευρώ.

Η άνοδος του Αλέξη Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη πριν από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη, πυροδότησε την ένταση μεταξύ των δύο κομμάτων το τελευταίο διάστημα, με τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστα Τσουκαλά να δηλώνει στην Real FM σήμερα, ότι ο πρώην πρωθυπουργός ταξιδεύει στη συμπρωτεύουσα δύο φορές, «μόνο και μόνο για να προλάβει τον Νίκο Ανδρουλάκη».

Γενέθλια στην Κρήτη

Το ΠΑΣΟΚ συμπληρώνει αύριο 3 Σεπτεμβρίου 2026, 52 χρόνια παρουσίας στην πολιτική σκηνή της χώρας , με την μεγάλη γιορτή να αναμένεται στο Ηράκλειο, παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη.

Πριν την μεγάλη συγκέντρωση με ομιλητή τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ έχουν προγραμματιστεί είκοσι περιοδείες, ενώ το κλίμα είναι ήδη πανηγυρικό σε χωριά του Ηρακλείου.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης αναμένεται να μιλήσει για την ταυτότητα του κόμματος και την ιστορική του πορεία, στρέφοντας όμως το βλέμμα του κόμματος στο σήμερα και το αύριο.

Ο Σεπτέμβριος βάζει «φωτιά» στο πολιτικό σκηνικό, αφού μετά τον Αλέξη Τσίπρα, τη σκυτάλη για το βήμα της ΔΕΘ παίρνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, οι εξαγγελίες του οποίου αναμένονται με μεγάλο ενδιαφέρον.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης θα παρευρεθεί στη Θεσσαλονίκη το διήμερο 12-13 Σεπτεμβρίου και αφού ο Αλέξης Τσίπρας θα έχει μιλήσει για δεύτερη φορά στην συνέντευξη Τύπου στις 9 Σεπτεμβρίου.