Απίθανο βίντεο από την Κρήτη: ΠΑΣΟΚ «όπως παλιά»

Κονβόι δεκάδων αυτοκινήτων με πράσινες σημαίες “οργώνει” τα χωριά του Ηρακλείου στο εντυπωσιακό βίντεο που ανέβασε στα κοινωνικά ο βουλευτής Φραγκίσκος Παρασύρης.

Είκοσι περιοδείες έχουν προγραμματιστεί μέχρι τη μεγάλη συγκέντρωση με ομιλητή τον Νίκο Ανδρουλάκη, για την επέτειο της ίδρυσης του ΠΑΣΟΚ στις 3 Σεπτεμβρίου. “ΠΑΣΟΚ …όπως παλιά” είναι το σχόλιο που προκάλεσε το βίντεο του Φρ. Παρασύρη, ξεκίνημα νίκης χαρακτηρίζει τις εκδηλώσεις στην Κρήτη η Χαριλάου Τρικούπη!