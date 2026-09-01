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Απίθανο βίντεο από την Κρήτη: ΠΑΣΟΚ «όπως παλιά»

ΠΟΛΙΤΙΚΗ
01/09/2026 21:36

Κονβόι δεκάδων αυτοκινήτων με πράσινες σημαίες “οργώνει” τα χωριά του Ηρακλείου στο εντυπωσιακό βίντεο που ανέβασε στα κοινωνικά ο βουλευτής Φραγκίσκος Παρασύρης.

Είκοσι περιοδείες έχουν προγραμματιστεί μέχρι τη μεγάλη συγκέντρωση με ομιλητή τον Νίκο Ανδρουλάκη, για την επέτειο της ίδρυσης του ΠΑΣΟΚ στις 3 Σεπτεμβρίου. “ΠΑΣΟΚ …όπως παλιά” είναι το σχόλιο που προκάλεσε το βίντεο του Φρ. Παρασύρη, ξεκίνημα νίκης χαρακτηρίζει τις εκδηλώσεις στην Κρήτη η Χαριλάου Τρικούπη!

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