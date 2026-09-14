Στα όρια παραληρήματος οι τουρκικές αντιδράσεις

Την έντονη αντίδραση της Αθήνας, προκαλεί το τουρκικό κρεσέντο δηλώσεων, σχετικά την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο Καστελόριζο, ένα καθαρά ελληνικό νησί.

Οι Τούρκοι, επικαλούνται διάφορες δικαιολογίες για να επιτεθούν στον κύριο Μητσοτάκη, όπως για παράδειγμα ότι επισκέφθηκε κάποια στρατιωτικά φυλάκια.