Το «τραγούδι» του Ανδρουλάκη κι ο στίχος του… Μάκη!

«Ποιο τραγούδι αφιερώνετε στους αντιπάλους σας» ήταν η ερώτηση, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να απαντά με νόημα: «ωραία τα συνθήματα και τα τσιτάτα, ωραία και τα δίδυμα φεγγάρια, αλλά υπάρχει κι η πραγματικότητα». Και μη βιαστείτε να πείτε πως δεν «τραγουδάει» ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Δύο ώρες αργότερα, ο συντονιστής της συνέντευξης και εκπρόσωπος Τύπου Κώστας Τσουκαλάς, πριν δώσει το λόγο για την επόμενη ερώτηση στράφηκε προς τον Νίκο Ανδρουλάκη.

«Πρόεδρε πάμε λίγο ακόμα…» του είπε, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να απαντά με ένα στίχο από τραγούδι του Μάκη Χριστοδουλόπουλου, σε μια στιγμή ενδεικτική της καλής «χημείας» και συνεργασίας που έχουν.

Παρακολουθήστε το χαρακτηριστικό στιγμιότυπο: