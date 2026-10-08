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Αμερικανική ασπίδα στην Ελλάδα

Στήριξη Ρούμπιο και για το καλώδιο
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
08/10/2026 19:55

Την στήριξή του στο κρίσιμο ζήτημα της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ, εξέφρασε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, κατά τις συνομιλίες του στην Αθήνα, ενώ, σε συνέντευξή του, χαρακτήρισε αδιανόητη μια σύγκρουση Ελλάδας – Τουρκίας, ξεκαθαρίζοντας, ότι η Ουάσιγκτον δεν την επιτρέψουν.

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