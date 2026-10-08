Αμερικανική ασπίδα στην Ελλάδα

Την στήριξή του στο κρίσιμο ζήτημα της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ, εξέφρασε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, κατά τις συνομιλίες του στην Αθήνα, ενώ, σε συνέντευξή του, χαρακτήρισε αδιανόητη μια σύγκρουση Ελλάδας – Τουρκίας, ξεκαθαρίζοντας, ότι η Ουάσιγκτον δεν την επιτρέψουν.