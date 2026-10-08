Συνάντηση Μητσοτάκη – Αλιέων.Εξετάζεται ουσιαστική οικονομική στήριξη

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεσμεύτηκε ότι θα αναλάβει προσωπικά να εξετάσει τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αλιείς, κατά τη συνάντησή του με εκπροσώπους του κλάδου στην Αρναία Χαλκιδικής.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναγνώρισε τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο κλάδος των αλιέων και τους διαβεβαίωσε ότι η κυβέρνηση θα εξετάσει όλα τα διαθέσιμα περιθώρια για την ενίσχυσή τους.

Ο πρωθυπουργός τόνισε ότι η Πολιτεία γνωρίζει τις πιέσεις που έχουν συσσωρευτεί στον κλάδο και αναζητά τρόπους για ουσιαστική οικονομική στήριξη.

«Θα εξαντλήσουμε τις δυνατότητες για να σας βοηθήσουμε ουσιαστικά οικονομικά, να μπορείτε να συνεχίσετε να κάνετε αυτό που κάνετε με όρους ανταγωνιστικότητας», ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Παράλληλα, υπογράμμισε πως η αλιεία αποτελεί έναν σημαντικό παραγωγικό κλάδο και πως οι άνθρωποι που δραστηριοποιούνται σε αυτόν αξίζουν μεγαλύτερη στήριξη από την Πολιτεία.

«Αναγνωρίζω απόλυτα ότι ο κλάδος της αλιείας αξίζει παραπάνω στήριξη από την πολιτεία», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην επιδότηση του αλιευτικού πετρελαίου, η οποία αυξάνεται στα 32 λεπτά το λίτρο για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο, ενώ για τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο διαμορφώνεται στα 24 λεπτά το λίτρο, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να εξεταστούν και άλλες παρεμβάσεις, ανάλογα με τις δυνατότητες που υπάρχουν.

«Να ξέρετε ότι θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό και το εννοούμε. Ξέρετε ότι δεν τα έχω εύκολα τα λόγια, όταν λέω κάτι πραγματικά το εννοώ», ανέφερε κλείνοντας.