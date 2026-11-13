Ο Ανδρουλάκης και η «γιαγιά του Παναθηναϊκού» μαζί στο ΟΑΚΑ – Η υπόσχεση που έγινε πράξη

Στις εξέδρες του Telekom Center (ΟΑΚΑ), για την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Μπαρτσελόνα, βρέθηκε ο Νίκος Ανδρουλάκης, έχοντας στο πλευρό του μια ιδιαίτερη παρέα. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ παρακολούθησε τον αγώνα μαζί με την 86χρονη Παναγιώτα, τη γνωστή «γιαγιά του Παναθηναϊκού» που έχει γίνει ιδιαίτερα δημοφιλής στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η κοινή τους παρουσία στο γήπεδο δεν ήταν τυχαία. Ο Ανδρουλάκης είχε συναντήσει την ηλικιωμένη φίλαθλο στις 6 Νοεμβρίου, στο Κοπανάκι Μεσσηνίας, κατά τη διάρκεια της περιοδείας του στην Πελοπόννησο. Τότε της είχε δώσει την υπόσχεση ότι θα παρακολουθούσαν μαζί έναν αγώνα του αγαπημένου τους Παναθηναϊκού.

Η ανάρτηση στο Instagram και το «το είπαμε, το κάναμε»

Λίγες ημέρες αργότερα, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κράτησε τον λόγο του. Μάλιστα, δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram βίντεο από την κοινή τους παρουσία στο γήπεδο.

Η 86χρονη Παναγιώτα έχει αποκτήσει το δικό της κοινό μέσα από τον λογαριασμό «pannikgran», όπου σχολιάζει με αυθορμητισμό και χιούμορ την πορεία του μπασκετικού Παναθηναϊκού.

Η συνάντησή τους στη Μεσσηνία είχε ήδη ξεχωρίσει, όταν η ίδια είχε πει στον Νίκο Ανδρουλάκη: «Λοιπόν, πρόεδρε, τον Μάιο πάμε για το 8ο…».

Αυτή τη φορά, οι δυο τους βρέθηκαν μαζί στις εξέδρες, με το σύνθημα «Το είπαμε, το κάναμε» να συνοδεύει την ανάρτηση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ.