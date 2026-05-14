Τα διεθνή χρηματιστήρια αισιόδοξα για την συνάντηση Σι-Τραμπ

Άνοδο καταγράφουν σήμερα οι διεθνείς χρηματιστηριακές αγορές, χάρη στην αισιοδοξία των επενδυτών για την έκβαση της συνάντησης κορυφής μεταξύ του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του Κινέζου ομολόγου του Σι Τζινπίνγκ.

Στην Ευρώπη, γύρω στις 13:50 ώρα Ελλάδας, το Παρίσι ήταν ενισχυμένο κατά 0,56%, η Φρανκφούρτη κατά 1,23% και το Μιλάνο κατά 0,77%. Το Λονδίνο σημείωσε άνοδο 0,31%. Γενικά στις συναλλαγές στις ευρωπαϊκές αγορές επικρατούσε ηρεμία καθώς σε κάποιες χώρες τα χρηματιστήρια ήταν κλειστά λόγω επίσημης αργίας.

Στη Wall Street, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης παρέπεμπαν σε ανοδικό άνοιγμα.

Το θέμα της ημέρας είναι η επίσκεψη του Τραμπ στην Κίνα, που δημιουργεί ελπίδες για συμφωνίες μεταξύ των δύο δυνάμεων, κυρίως στον τομέα της τεχνολογίας.

Οι τιμές του πετρελαίου παρέμεναν γενικά σταθερές, σε υψηλά επίπεδα. Γύρω στις 13:50 ώρα Ελλάδας, το βαρέλι του Μπρεντ της Μαύρης Θάλασσας ανήλθε στα 105,59 δολάρια (-0,04%).

Το βαρέλι του αμερικανικού αργού WTI σημείωσε πτώση 0,10% στα 100,92 δολάρια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ