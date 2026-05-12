Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Πτώση σημειώνουν οι μετοχές στο ξεκίνημα της συνεδρίασης

Τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια άνοιξαν με απώλειες σήμερα εν μέσω αυξημένων τιμών ενέργειας και διπλωματικού αδιεξόδου μεταξύ της Τεχεράνης και της Ουάσινγκτον.

Στα πρώτα λεπτά της συνεδρίασης, το χρηματιστήριο στο Παρίσι υποχώρησε κατά 1,05%, της Φρανκφούρτης κατά 1,23%, του Λονδίνου κατά 1,10% και του Μιλάνου κατά 1,44%.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έκρινε χθες ότι κατάπαυση του πυρός βρίσκεται σε «μηχανική υποστήριξη της αναπνοής», αφού κατακεραύνωσε την απάντηση του Ιράν σε αμερικανική πρόταση για να τερματιστεί α ο πόλεμος, ενώ η Τεχεράνη αντέτεινε πως είναι έτοιμη να ανταποδώσει σε περίπτωση που δεχτεί επίθεση.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 υποχώρησε κατά 1,1% στις 605,79 μονάδες στις 10:03 ώρα Ελλάδας.

