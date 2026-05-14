Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Άνοδο καταγράφουν οι μετοχές στο ξεκίνημα των συναλλαγών

Άνοδο κατέγραψαν οι ευρωπαϊκές μετοχές σήμερα στο ξεκίνημα των συναλλαγών, με την προσοχή των επενδυτών να είναι στραμμένη στη σύνοδο κορυφής ΗΠΑ-Κίνας και στο αδιέξοδο στις ειρηνευτικές συνομιλίες Ουάσινγκτον-Τεχεράνης.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 σημείωσε άνοδο 0,4% στις 614,05 μονάδες στις 10:03 ώρα Ελλάδας.

Κάποια χρηματιστήρια στην Ευρώπη είναι κλειστά λόγω επίσημης αργίας, γεγονός που ίσως συγκρατήσει τον όγκο συναλλαγών σε χαμηλά επίπεδα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ