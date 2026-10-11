Εξαγωγές Ελλάδας 2026: Ποιοι κλάδοι ανέβασαν την κάλυψη των εισαγωγών

Οι ελληνικές εξαγωγές κάλυψαν το 63,7% των εισαγωγών στο οκτάμηνο του 2026

Οι ελληνικές εξαγωγές κάλυψαν το 63,7% των εισαγωγών στο οκτάμηνο του 2026

Οι ελληνικές εξαγωγές κάλυψαν το 63,7% των εισαγωγών στο οκτάμηνο του 2026, από 59% έναν χρόνο νωρίτερα και 55% το 2019, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ. Η εξέλιξη συνδέεται με την ταχύτερη άνοδο των εξαγωγών έναντι των εισαγωγών και οδήγησε σε μείωση του εμπορικού ελλείμματος κατά 3,8%.

Η αξία των εξαγωγών ανήλθε σε 37,1 δισ. ευρώ, καταγράφοντας ετήσια αύξηση 16,5%. Στο ίδιο διάστημα, οι εισαγωγές έφθασαν τα 58,3 δισ. ευρώ, με αύξηση 8,2%. Η διαφορά στους ρυθμούς μεταβολής βελτίωσε τον δείκτη κάλυψης των εισαγωγών από τις εξαγωγές.

Πριν από την κρίση χρέους, ο συγκεκριμένος δείκτης βρισκόταν κάτω από το 40%. Τότε, η περιορισμένη παραγωγική βάση και η εγχώρια ζήτηση, που στηριζόταν στα δημοσιονομικά ελλείμματα, διατηρούσαν υψηλή την εξάρτηση της χώρας από εισαγόμενα προϊόντα.

Εξαγωγές και εισαγωγές σε σταθερές τιμές

Η ενίσχυση των εξαγωγών αποτυπώνεται τόσο στην αξία όσο και στον όγκο τους. Στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος για το ισοζύγιο πληρωμών δείχνουν ότι, σε σταθερές τιμές, οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 4,9% το 2025 και κατά 1,9% στο επτάμηνο του 2026.

Οι εισαγωγές σε όγκο υποχώρησαν κατά 2% το 2025, ενώ στο επτάμηνο του 2026 σημείωσαν οριακή άνοδο 0,6%. Η συγκρατημένη πορεία τους καταγράφηκε ενώ το ΑΕΠ αυξανόταν με ετήσιο ρυθμό 2%, στοιχείο που παραπέμπει σε ενδεχόμενη αντικατάσταση εισαγόμενων προϊόντων από εγχώρια παραγωγή.

Ποιοι κλάδοι ενίσχυσαν τις ελληνικές εξαγωγές

Από τις δέκα βασικές κατηγορίες εξαγωγών της ΕΛΣΤΑΤ, οι εννέα κινήθηκαν ανοδικά στο οκτάμηνο του 2026. Τη μεγαλύτερη αύξηση κατέγραψαν οι πρώτες ύλες, εξαιρουμένων των τροφίμων, με 23,4%.

Ακολούθησαν τα μηχανήματα και το υλικό μεταφορών με άνοδο 13,7%, ενώ οι εξαγωγές τροφίμων και ζώντων ζώων αυξήθηκαν κατά 10,5%. Η μόνη κατηγορία που υποχώρησε ήταν τα λάδια και λίπη, με μείωση 19,3%.

Στις εισαγωγές, μετά τα καύσιμα, τη δεύτερη μεγαλύτερη θέση κατέχουν τα μηχανήματα και το υλικό μεταφορών, τα οποία υπερβαίνουν το ένα πέμπτο του συνόλου. Η αύξηση των εισαγωγών αυτών συνδέεται με τις επενδύσεις των ελληνικών επιχειρήσεων, στις οποίες συνέβαλαν και τα δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Καλαμπόκης: Η ψηφιοποίηση στην εφοδιαστική αλυσίδα

Ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Συνδέσμου Εξαγωγέων, Αλκιβιάδης Καλαμπόκης, χαρακτήρισε την εξέλιξη αποτέλεσμα ευρείας παραγωγικής δραστηριότητας. Όπως δήλωσε, «πρόκειται για ανάπτυξη ευρείας βάσης, θεμελιωμένη στην πραγματική παραγωγική οικονομία. Πίσω από τα μεγέθη βρίσκεται ένας σιωπηλός ψηφιακός μετασχηματισμός, ηλεκτρονική τιμολόγηση και εργαλεία ανάλυσης δεδομένων επιτρέπουν πλέον ακόμη και στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στοχευμένη διείσδυση σε νέες αγορές. Η ψηφιοποίηση της εφοδιαστικής αλυσίδας είναι το νέο διαβατήριο ανταγωνιστικότητας».

«Ζητούμενο για το τελευταίο τετράμηνο είναι να μετατραπεί η σημερινή δυναμική σε μόνιμο χαρακτηριστικό της ελληνικής εξωστρέφειας», πρόσθεσε.