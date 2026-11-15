Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα: Νωρίτερα η πληρωμή Δεκεμβρίου 2026

Η πληρωμή του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος για τον Δεκέμβριο του 2026 αναμένεται να γίνει νωρίτερα από την καθιερωμένη ημερομηνία, ώστε οι δικαιούχοι να έχουν διαθέσιμη την ενίσχυση πριν από τα Χριστούγεννα. Η καταβολή από τον ΟΠΕΚΑ εκτιμάται ότι θα πραγματοποιηθεί περίπου δέκα ημέρες πριν από την Πέμπτη 31 Δεκεμβρίου 2026.

Η πίστωση αφορά δικαιούχους που θα έχουν καταθέσει αίτηση έως τις 30 Νοεμβρίου 2026 και θα έχουν λάβει έγκριση από τον οργανισμό. Η πληρωμή αναμένεται στο διάστημα αμέσως πριν από τις γιορτές, χωρίς να αναφέρεται συγκεκριμένη ημερομηνία.

Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα: Η προθεσμία για την πληρωμή Δεκεμβρίου

Ιδιαίτερη σημασία έχει η προθεσμία της 30ής Νοεμβρίου για όσους χρειάζεται να ανανεώσουν την αίτησή τους. Δικαιούχοι των οποίων η ισχύς της έγκρισης ολοκληρώνεται από τον Ιούνιο έως και τον Νοέμβριο του 2026 πρέπει να υποβάλουν νέα αίτηση έως τότε.

Αν δεν γίνει η ανανέωση μέσα στην προθεσμία, οι συγκεκριμένοι δικαιούχοι ενδέχεται να μη συμπεριληφθούν στην πληρωμή του Δεκεμβρίου. Σε αυτή την περίπτωση, η καταβολή της παροχής διακόπτεται προσωρινά.

Το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα εγκρίνεται για περίοδο έξι μηνών. Επομένως, η έγκαιρη υποβολή νέας αίτησης είναι απαραίτητη για να συνεχιστεί χωρίς διακοπή η καταβολή της ενίσχυσης.

Ποσά Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος ανά νοικοκυριό

Το ποσό του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος υπολογίζεται ανάλογα με τη σύνθεση του νοικοκυριού. Για ένα μονοπρόσωπο νοικοκυριό, η μηνιαία ενίσχυση ορίζεται στα 216 ευρώ.

Για κάθε πρόσθετο ενήλικο μέλος προβλέπεται προσαύξηση 108 ευρώ τον μήνα. Για κάθε ανήλικο μέλος, προστίθενται 54 ευρώ.

Το συνολικό εγγυημένο ποσό δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 972 ευρώ μηνιαίως, ανεξάρτητα από τον αριθμό των μελών του νοικοκυριού.

Αφορολόγητο και ακατάσχετο το επίδομα του ΟΠΕΚΑ

Το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα είναι αφορολόγητο και ακατάσχετο. Παράλληλα, δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένες οφειλές προς το Δημόσιο ή τις τράπεζες.

Οι δικαιούχοι που έχουν ήδη έγκριση ή πρόκειται να υποβάλουν νέα αίτηση χρειάζεται να ελέγξουν την ημερομηνία λήξης της ισχύος της, ώστε να μη χαθεί η πληρωμή που αναμένεται πριν από τα Χριστούγεννα του 2026