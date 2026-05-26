Πετρέλαιο: Η τιμή του WTI υποχωρεί (–5%), παρά τα νέα πλήγματα των ΗΠΑ στο Ιράν
Η τιμή του βαρελιού του West Texas Intermediate (WTI), αμερικανικής ποικιλίας αργού αναφοράς, υποχωρούσε κατά 5% και πλέον στις συναλλαγές στο Τόκιο, παρά την είδηση ότι οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ προχώρησαν σε νέες αεροπορικές επιδρομές στο νότιο Ιράν.
Περί τις 03:30 (ώρα Ελλάδας), η τιμή του WTI υποχωρούσε κατά 5,46%, στα 91,33 δολάρια το βαρέλι, λίγη ώρα μετά την ανακοίνωση του αμερικανικού στρατού.
ΠΗΓΗ- ΑΠΕ
Ακολουθήστε το Alpha News στο TikTok για καθημερινή ενημέρωση
Ακολουθήστε τον alphatv.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις