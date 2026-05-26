Πετρέλαιο: Η τιμή του WTI υποχωρεί (–5%), παρά τα νέα πλήγματα των ΗΠΑ στο Ιράν

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
26/05/2026 10:48
AP Photo Jae C Hong

Η τιμή του βαρελιού του West Texas Intermediate (WTI), αμερικανικής ποικιλίας αργού αναφοράς, υποχωρούσε κατά 5% και πλέον στις συναλλαγές στο Τόκιο, παρά την είδηση ότι οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ προχώρησαν σε νέες αεροπορικές επιδρομές στο νότιο Ιράν.

Περί τις 03:30 (ώρα Ελλάδας), η τιμή του WTI υποχωρούσε κατά 5,46%, στα 91,33 δολάρια το βαρέλι, λίγη ώρα μετά την ανακοίνωση του αμερικανικού στρατού.

ΠΗΓΗ- ΑΠΕ

