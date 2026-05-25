Κρατικός προϋπολογισμός: Οι εισπράξεις ΦΠΑ στήριξαν το πρωτογενές πλεόνασμα 5,185 δισ. στο α’ τετράμηνο

Άλμα στις εισπράξεις του ΦΠΑ, δείχνουν τα οριστικά στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτος, για την εκτέλεση του κρατικού προϋπολογισμού στο τετράμηνο Ιανουαρίου-Απριλίου, με τα καθαρά έσοδα να ανέρχονται σε 25,2 δισ. ευρώ και οι δαπάνες στα 23,3 δισ. ευρώ.

Ειδικά κατά τον μήνα Απρίλιο, τα καθαρά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν στα 6,667 δισ. ευρώ, σημειώνοντας υπέρβαση κατά 1,425 δισ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου, εξαιτίας της αυξημένης είσπραξης από ΦΠΑ , αλλά και της είσπραξης ποσού 884 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, καθώς και λόγω των αυξημένων εσόδων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (κατά 260 εκατ. ευρώ).

Πιο συγκεκριμένα, τα έσοδα των βασικών κατηγοριών του κρατικού προϋπολογισμού κατά τον μήνα Απρίλιο διαμορφώθηκαν ως εξής:

1. Τα έσοδα της κατηγορίας «Φόροι» ανήλθαν σε 5,482 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 15 εκατ. ευρώ ή 0,3% έναντι του στόχου.

Στους κυριότερους φόρους της κατηγορίας αυτής παρατηρείται ότι:

– Τα έσοδα από ΦΠΑ ανήλθαν σε 2,595 δισ. ευρώ και ήταν αυξημένα έναντι του στόχου κατά 121 εκατ. ευρώ.

– Τα έσοδα από Ειδικούς Φόρους Κατανάλωσης ανήλθαν σε 560 εκατ. ευρώ και σημειώνουν υστέρηση έναντι του στόχου κατά 37 εκατ. ευρώ.

– Τα έσοδα από φόρους ακίνητης περιουσίας ανήλθαν σε 284 εκατ. ευρώ και είναι αυξημένα έναντι του στόχου κατά 35 εκατ. ευρώ.

– Τα έσοδα από φόρους εισοδήματος ανήλθαν σε 1,356 δισ. ευρώ και ήταν μειωμένα έναντι του στόχου κατά 144 εκατ. ευρώ. Εξ αυτών ο Φόρος Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων είναι μειωμένος κατά 132 εκατ. ευρώ, ενώ ο Φόρος Εισοδήματος Νομικών Προσώπων αυξημένος κατά 4 εκατ. ευρώ και οι Λοιποί Φόροι Εισοδήματος μειωμένοι κατά 15 εκατ. ευρώ.

2. Τα έσοδα της κατηγορίας «Κοινωνικές Εισφορές» ανήλθαν σε 4 εκατ. ευρώ, πλησίον του στόχου.

3. Τα έσοδα της κατηγορίας «Μεταβιβάσεις» ανήλθαν σε 1,295 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 1,146 δισ. ευρώ έναντι του στόχου. Ποσό 884 αφορά τα έσοδα από το ΤΑΑ, ενώ ποσό 344 εκατ. ευρώ αφορά έσοδα του ΠΔΕ, τα οποία είναι αυξημένα κατά 231 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

4. Τα έσοδα της κατηγορίας «Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών» ανήλθαν σε 338 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 191 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

5. Τα έσοδα της κατηγορίας «Λοιπά τρέχοντα έσοδα» ανήλθαν σε 221 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 94 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου. Ποσό 36 εκατ. ευρώ αφορά έσοδα ΠΔΕ, τα οποία είναι αυξημένα κατά 29 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

6. Οι επιστροφές εσόδων ανήλθαν σε 673 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 21 εκατ. ευρώ από τον στόχο (652 εκατ. ευρώ).

7. Τα συνολικά έσοδα του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 380 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 260 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον στόχο (120 εκατ. ευρώ).

Πρωτογενές πλεόνασμα 5,185 δισ. ευρώ

Με βάση τις εξελίξεις αυτές τον μήνα Απρίλιο, συνολικά στο α΄τετράμηνο (Ιανουάριος-Απρίλιος 2026) προκύπτει πρωτογενές αποτέλεσμα κρατικού προϋπολογισμού ύψους 5,185 δισ. ευρώ, όπως είχε αποτυπωθεί και στα προσωρινά στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού, τα οποία είχαν ανακοινωθεί την προηγούμενη εβδομάδα. Καταγράφουν υπέρβαση 2,887 δισ. έναντι του στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα 2,298 δισ. ευρώ και πρωτογενούς πλεονάσματος 5,148 δισ. ευρώ για την ίδια περίοδο το 2025.

Το γενικό ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού καταγράφει επίσης πλεόνασμα, ύψους 1,887 δισ. ευρώ, έναντι στόχου για έλλειμμα 909 εκατ. ευρώ που έχει περιληφθεί για το αντίστοιχο διάστημα του 2026 στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2026, αλλά και πλεονάσματος 1,850 δισ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2025.

Συνολικά, τα έσοδα των βασικών κατηγοριών του κρατικού προϋπολογισμού στο α΄τετράμηνο του 2026 έχουν ως ακολούθως:

1. Τα έσοδα της κατηγορίας «Φόροι» ανήλθαν σε 22,664 δισ. ευρώ, και περιλαμβάνουν:

(α) το ποσό των 306 εκατ. ευρώ, από τη Σύμβαση Παραχώρησης της Εγνατίας Οδού, και

(β) το ποσό των 135 εκατ. ευρώ από τη 2η δόση του τιμήματος για την παραχώρηση άδειας λειτουργίας επιχείρησης καζίνο στο Ελληνικό που είχε προβλεφθεί να εισπραχθεί στο τέλος του 2025.

Αν εξαιρεθούν τα ανωτέρω ποσά, τα φορολογικά έσοδα ανήλθαν σε 22,223 δισ. ευρώ, σημειώνοντας υστέρηση κατά 118 εκατ. ευρώ ή 0,5% έναντι του στόχου.

Ειδικότερα για τους κυριότερους φόρους της κατηγορίας αυτής παρατηρούνται τα εξής :

– τα έσοδα από ΦΠΑ ανήλθαν σε 9,998 δισ. ευρώ και είναι αυξημένα έναντι του στόχου κατά 559 εκατ. ευρώ. Σημειώνεται ότι αν εξαιρεθεί το ποσό των 306 εκατ. ευρώ της ανωτέρω σύμβασης παραχώρησης, τα έσοδα από ΦΠΑ είναι επίσης αυξημένα, κατά 253 εκατ. ευρώ, έναντι του στόχου.

– αντιθέτως, τα έσοδα από ΕΦΚ ανήλθαν σε 2,024 δισ. ευρώ και ήταν μειωμένα έναντι του στόχου κατά 181 εκατ. ευρώ. Η επιβράδυνση αυτή αποδίδεται κυρίως στη μείωση της κατανάλωσης καυσίμων, από όπου οι εισπράξεις ΕΦΚ αναμένονταν να φτάνουν στα 1,333 δισ. ευρώ, αλλά στο α΄τετράμηνο δεν ξεπέρασαν τα 1,148 δισ. ευρώ, σημειώνοντας υστέρηση 185 εκατ. ευρώ.

– τα έσοδα των φόρων ακίνητης περιουσίας ανήλθαν σε 1,314 δισ. ευρώ και είναι αυξημένα έναντι του στόχου κατά 20 εκατ. ευρώ.

– τα έσοδα των φόρων εισοδήματος ανήλθαν σε 7,086 δισ. ευρώ και είναι μειωμένα έναντι του στόχου κατά 185 εκατ. ευρώ. Εξ αυτών, ο Φόρος Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων είναι αυξημένος κατά 51 εκατ. ευρώ, ενώ ο Φόρος Εισοδήματος Νομικών Προσώπων μειωμένος κατά 112 εκατ. ευρώ και οι Λοιποί Φόροι Εισοδήματος μειωμένοι κατά 124 εκατ. ευρώ, έναντι του στόχου.

2. τα έσοδα της κατηγορίας «Κοινωνικές Εισφορές» ανήλθαν σε 18 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 2 εκατ. ευρώ, έναντι του στόχου.

3. τα έσοδα της κατηγορίας «Μεταβιβάσεις» ανήλθαν σε 3,129 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 1,207 δισ. ευρώ έναντι του στόχου, κυρίως λόγω της νωρίτερης είσπραξης ποσού 884 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, όπως προαναφέρθηκε. Επιπλέον, ποσό 2,098 δισ. ευρώ αφορά έσοδα ΠΔΕ, τα οποία είναι αυξημένα κατά 313 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

4. τα έσοδα της κατηγορίας «Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών» ανήλθαν σε 989 εκατ. ευρώ και περιλαμβάνουν το ποσό των 306 εκατ. ευρώ, από τη Σύμβαση Παραχώρησης της Εγνατίας Οδού, όπως προαναφέρθηκε. Εξαιρουμένου αυτού, τα ανωτέρω έσοδα ανήλθαν σε 683 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 262 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

5. τα έσοδα της κατηγορίας «Λοιπά τρέχοντα έσοδα» ανήλθαν σε 976 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 218 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου. Ποσό 213 εκατ. ευρώ αφορά έσοδα ΠΔΕ, τα οποία είναι αυξημένα κατά 148 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Οι επιστροφές εσόδων ανήλθαν σε 2,601 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας υπέρβαση έναντι των προβλέψεων κατά 206 εκατ. ευρώ από τον στόχο (2,395 δισ. ευρώ), που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2026, εξαιτίας της επιστροφής ΦΠΑ ύψους 306 εκατ. ευρώ από τη Σύμβαση Παραχώρησης της Εγνατίας Οδού, όπως σημειώθηκε προηγουμένως.

Τα συνολικά έσοδα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν στο τετράμηνο σε 2,311 δισ. ευρώ και ήταν επίσης αυξημένα κατά 461 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον στόχο (1,850 εκατ. ευρώ), ο οποίος έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2026.

ΠΗΓΗ- ΑΠΕ