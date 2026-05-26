Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Αμετάβλητες οι μετοχές στο ξεκίνημα των συναλλαγών

Υποτονικό ήταν το κλίμα στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια σήμερα στο ξεκίνημα των συναλλαγών καθώς οι προσδοκίες για άμεσο τέλος στη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή περιορίστηκαν ύστερα από τις νέες επιθέσεις των ΗΠΑ στο Ιράν.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 ήταν αμετάβλητος στις 631,92 μονάδες στις 10:07 ώρα Ελλάδας.

Χθες, ο δείκτης έκλεισε στο υψηλότερο επίπεδό του από τις 27 Φεβρουαρίου –πριν από την έναρξη της σύγκρουσης—και πλησίασε σε ιστορικά υψηλό επίπεδο εν μέσω ελπίδων ότι μπορεί να είναι κοντά η ειρήνη στην περιοχή.

Ωστόσο οι νεότερες επιθέσεις και τα σχόλια του υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο ότι η διαπραγμάτευση μιας συμφωνίας με το Ιράν «θα πάρει κάποιες ημέρες» άμβλυνε αυτές τις προσδοκίες με τις αγορές να αναζητούν ενδείξεις για πιθανή περαιτέρω κλιμάκωση της έντασης.

