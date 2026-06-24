Πετρέλαιο: Κάτω από τα 75 δολάρια το Brent

Το βαρέλι του πετρελαίου Μπρεντ, παγκόσμια τιμή αναφοράς για τον αργό, υποχώρησε σήμερα κάτω από το όριο των 75 δολαρίων για πρώτη φορά από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή, με την αγορά να καθησυχάζεται από τη σταδιακή αποκατάσταση της ναυσιπλοϊας στο Στενό του Ορμούζ.

Σε πτώση μετά την ανακοίνωση την περασμένη εβδομάδα συμφωνίας μεταξύ της Τεχεράνης και της Ουάσινγκτον για τον τερματισμό της σύγκρουσης και την αποκατάσταση της διέλευσης από αυτό το στρατηγικής σημασίας Στενό, η τιμή του βαρελιού του Μπρεντ Βόρειας Θάλασσας, παράδοσης Αυγούστου, υποχώρησε κατά 3,05% γύρω στις 15:10 ώρα Ελλάδας στα 74,73 δολάρια. Η τιμή του βαρελιού του αμερικανικού WTI, επίσης παράδοσης Αυγούστου, υποχώρησε κατά 2,94% στα 71,06 δολάρια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ