ΗΠΑ: Άλμα του πληθωρισμού – Στο 3,5% ανήλθε τον Μάρτιο

Ο πληθωρισμός αυξήθηκε απότομα τον Μάρτιο στις ΗΠΑ, φτάνοντας το 3,5% σε ετήσια βάση σε σύγκριση με 2,8% τον προηγούμενο μήνα, λόγω της εκτόξευσης των τιμών των καυσίμων μετά την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Η κατάσταση είναι απίθανο να βελτιωθεί σύντομα: οι τιμές στην αντλία μόλις ξεπέρασαν το συμβολικό όριο των 4,30 δολαρίων ανά γαλόνι (3,78 λίτρα) κατά μέσο όρο σε εθνικό επίπεδο, σύμφωνα δεδομένα του μη κερδοσκοπικού οργανισμού American Automobile Association (AAA).

Πριν αρχίσει ο πόλεμος, στις ΗΠΑ η μέση τιμή της βενζίνης ήταν 2,98 δολάρια το γαλόνι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ