Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Πτώση σημειώνουν οι μετοχές στο ξεκίνημα των συναλλαγών

Πτώση κατέγραψαν οι ευρωπαϊκές μετοχές σήμερα στο ξεκίνημα των συναλλαγών με τις τιμές του πετρελαίου να κινούνται ανοδικά, ύστερα από δημοσίευμα σύμφωνα με το οποίο οι ΗΠΑ εξετάζουν την περίπτωση και νέας στρατιωτικής δράσης κατά του Ιράν.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 σημείωσε πτώση 0,7% στις 10:03 ώρα Ελλάδας και οδεύει προς δεύτερη εβδομάδα απωλειών, εάν συνεχιστεί η τάση αυτή.

Αντίστοιχη ήταν η εικόνα στα περιφερειακά χρηματιστήρια, με τον γερμανικό δείκτη DAX και τον γαλλικό CAC 40 να καταγράφουν πτώση 0,9% και 1,2%, αντίστοιχα.

Η καθυστέρηση στις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ-Ιράν επηρεάζει το κλίμα, με τον πανευρωπαϊκό δείκτη να κλείνει χθες σε χαμηλό τριών εβδομάδων.

Οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν άλμα έως 7% στα 125 δολάρια το βαρέλι ύστερα από δημοσίευμα του ιστότοπου Axios, σύμφωνα με το οποίο ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να έχει ενημέρωση από στρατιωτικό διοικητή για τα νέα σχέδια για πιθανή στρατιωτική δράση με στόχο την άρση του αδιεξόδου στις διαπραγματεύσεις.

Το ενδιαφέρον των επενδυτών στρέφεται επίσης στις αποφάσεις για τα επιτόκια από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και την Τράπεζα της Αγγλίας αργότερα μέσα στην ημέρα.

ΠΗΓΗ- ΑΠΕ