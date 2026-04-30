Πετρέλαιο: Η τιμή του Μπρεντ πλησιάζει τα 125 δολάρια το βαρέλι

Οι τιμές του πετρελαίου συνεχίζουν σήμερα να ανεβαίνουν, μια ημέρα αφού ο Λευκός Οίκος έκανε σαφές πως κάνει προετοιμασίες για πολύμηνο αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών, σε αντίποινα για αυτόν του στενού του Χορμούζ: αυτή του βαρελιού του Μπρεντ Βόρειας Θάλασσας, ποικιλίας αναφοράς στις διεθνείς αγορές, αυξάνεται κατά 5% και πλέον, πλησιάζοντας τα 125 δολάρια.

Περί τις 07:10 (ώρα Ελλάδας) η τιμή σημείωνε άνοδο 5,6% στα 124,67 δολάρια.

