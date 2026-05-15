Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Πτώση σημειώνουν οι μετοχές στο ξεκίνημα των συναλλαγών

Πτώση κατέγραψαν οι ευρωπαϊκές μετοχές σήμερα στο ξεκίνημα των συναλλαγών καθώς το αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ-Ιράν επηρεάζει τη διάθεση των επενδυτών για ρίσκο.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 σημείωσε πτώση 0,8% στις 611,27 μονάδες στις 10:03 ώρα Ελλάδας και οδεύει προς απώλειες σε εβδομαδιαία βάση, εάν συνεχιστεί η τάση αυτή.

Ο γερμανικός δείκτης DAX και ο γαλλικός CAC 40 σημείωσαν νωρίτερα πτώση 1% και 0,8%, αντίστοιχα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ