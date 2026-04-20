Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Πτώση καταγράφουν οι μετοχές, άλμα σημειώνει η τιμή του πετρελαίου

Πτώση κατέγραψαν οι ευρωπαϊκές μετοχές σήμερα, με τις ελπίδες για ειρήνη στη Μέση Ανατολή να περιορίζονται καθώς κλιμακώθηκε η ένταση αφότου η Ουάσινγκτον συνέλαβε ιρανικό φορτηγό πλοίο που προσπάθησε να σπάσει τον αποκλεισμό της και η Τεχεράνη υποσχέθηκε να ανταποδώσει.

Η ανησυχία των επενδυτών αυξάνεται ολοένα και περισσότερο καθώς η εκεχειρία ΗΠΑ-Ιράν, που εκπνέει αυτή την εβδομάδα, εμφανίζεται εύθραυστη.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 σημείωσε νωρίτερα πτώση 0,8% στις 621,52 μονάδες. Οι βασικές περιφερειακές αγορές επίσης κινήθηκαν πτωτικά με τον γαλλικό CAC και τον γερμανικό DAX να υποχωρούν κατά 0,9% και 1%, αντίστοιχα.

Ο κλάδος των εταιριών ταξιδίων και αναψυχής ηγείτο της πτώσης, με απώλειες 2%. Οι μετοχές των τραπεζικών και των αυτοκινητοβιομηχανιών σημείωσαν πτώση 1,8%.

Στον αντίποδα, ενισχυμένες κατά 1,9% ήταν οι μετοχές καθώς αυξήθηκαν οι τιμές του αργού. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης στο πετρέλαιο Μπρεντ σημείωσαν άνοδο σχεδόν 6% στα 95,85 δολάρια το βαρέλι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ