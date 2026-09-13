Ο καιρός την Δευτέρα 14/09/2026

Ο υδράργυρος έφτασε σήμερα το πρωί τους 33 βαθμούς Κελσίου.

Σχετικά με την εξέλιξη του καιρού, η μεγάλη γιορτή του Τιμίου Σταυρού, αύριο, βρίσκει τη χώρα με φθινοπωρινό σκηνικό και θερμοκρασίες στα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα.

Αναλυτικότερα, για αύριο Δευτέρα, στη βόρεια Ελλάδα αναμένονται τοπικές νεφώσεις. Η θερμοκρασία έως 30 βαθμούς και άνεμοι μεταβλητοί τοπικά μέχρι 6 μποφόρ.

Στον Θεσσαλικό κάμπο προβλέπεται λίγη συννεφιά.

Στη Στερεά Ελλάδα και στην Πελοπόννησο αναμένονται τοπικές νεφώσεις και πρόσκαιρες βροχοπτώσεις. Ο υδράργυρος έως 31 βαθμούς και οι άνεμοι Β μέχρι 6 μποφόρ.

Στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις. Οι άνεμοι Β/Δ θα αγγίξουν τα 6 μποφόρ και το θερμόμετρο έως 33 βαθμούς.

Στο Ρέθυμνο, στα Χανιά, στο Ηράκλειο, στον Άγιο Νικόλαο προβλέπονται λίγες νεφώσεις κατά τόπους με πιθανές ασθενείς βροχοπτώσεις στα νότια. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 29 βαθμούς.

Στην Αττική αναμένονται πρόσκαιρες νεφώσεις. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις τοπικά μέχρι 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 29 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε τοπικές νεφώσεις. Οι άνεμοι στον Θερμαϊκό έως 4 μποφόρ, ενώ το θερμόμετρο από 16 έως 28 βαθμούς.

Την Τρίτη οι βροχές θα επεκταθούν σε μεγαλύτερο μέρος της χώρας.

Η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 28 βαθμούς στα ηπειρωτικά και τους 30 βαθμούς στα Δωδεκάνησα.

Οι βόρειοι άνεμοι θα αγγίξουν τα 6 και τοπικά τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο.

Παρόμοιες καιρικές συνθήκες αναμένονται και τις επόμενες ημέρες.