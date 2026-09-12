Ο καιρός την Κυριακή 13/09/2026

Η πρωινή θερμοκρασία ξεπέρασε τους 30 βαθμούς Κελσίου σε αρκετές περιοχές.

Σχετικά με την εξέλιξη του καιρού, η αστάθεια επεκτείνεται σε μεγαλύτερο μέρος της χώρας και η θερμοκρασία σημειώνει αισθητή πτώση.

Πιο αναλυτικά, για αύριο Κυριακή στη βόρεια Ελλάδα περιμένουμε τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία έως 33 βαθμούς και οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις μέχρι 6 μποφόρ.

Στη Θεσσαλία προβλέπονται τοπικές νεφώσεις και πιθανές ασθενείς βροχές.

Στη Στερεά Ελλάδα και στην Πελοπόννησο αναμένονται νεφώσεις και τοπικές βροχές. Ο υδράργυρος έως 34 βαθμούς ενώ οι βοριάδες θα φτάσουν τα 6 μποφόρ.

Στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα προβλέπονται λίγες νεφώσεις. Οι άνεμοι Β, Β/Δ έως 5 μποφόρ και το θερμόμετρο έως 35 βαθμούς.

Στο Χανιά, στο Ρέθυμνο, στο Ηράκλειο, στον Άγιο Νικόλαο και στα νότια περιμένουμε τοπικές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 35 βαθμούς.

Στην Αττική αυξημένες νεφώσεις θα δώσουν κατά διαστήματα πιθανές βροχοπτώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις τοπικά έως 6 μποφόρ και η θερμοκρασία από 22 έως 32 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται λίγες νεφώσεις. Οι άνεμοι στον θερμαϊκό μέχρι 6 μποφόρ ενώ το θερμόμετρο από 19 έως 29 βαθμούς.

Τη Δευτέρα οι βροχές θα περιοριστούν, θα επικρατήσει όμως αρκετή συννεφιά στις περισσότερες περιοχές.

Η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 29 βαθμούς στα ηπειρωτικά και τους 33 βαθμούς στα Δωδεκάνησα.

Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο Αιγαίο.

Φθινοπωρινές συνθήκες θα επικρατήσουν και τις επόμενες ημέρες, με τη θερμοκρασία να παραμένει σε φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα.