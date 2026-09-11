Ο καιρός το Σάββατο 12/9/2026

Ξεπέρασε τους 31 βαθμούς σήμερα το πρωί η θερμοκρασία σε αρκετές περιοχές.

Σε ό,τι αφορά την εξέλιξη του καιρού αλλάζει σταδιακά ο καιρός με βροχές και πτώση της θερμοκρασίας.

Πιο αναλυτικά για αύριο Σάββατο στη βόρεια Ελλάδα μετά το μεσημέρι αναμένονται βροχές και καταιγίδες. Η θερμοκρασία στους 36 βαθμούς και βόρειοι άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ.

Επίσης λίγη συννεφιά προβλέπεται και στην πεδιάδα της Θεσσαλίας.

Παράλληλα από το μεσημέρι και μετά περιμένουμε βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στη Στερεά, και την Πελοποννήσου κυρίως στα πιο δυτικά. Ο υδράργυρος έως 34 βαθμούς και βόρειοι άνεμοι μέχρι 6 μποφόρ.

Αντίθετα αίθριος καιρός προβλέπεται στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα. Οι Β/Δ άνεμοι θα αγγίξουν τα 6 μποφόρ και το θερμόμετρο θα φτάσει τους 34 βαθμούς.

Στα Χανιά ,στο Ρέθυμνο, στο Ηράκλειο, στη Σητεία ,στον Άγιο Νικόλα και στα νότια αναμένεται ηλιοφάνεια . Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 33 βαθμούς.

Στην Αττική περιμένουμε αίθριο καιρό . Βοριάδες μέχρι 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 35 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη μετά το μεσημέρι προβλέπονται βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Ασθενείς οι άνεμοι στο Θερμαϊκό ενώ το θερμόμετρο θα κυμανθεί από 21 έως 33 βαθμούς.

Tην Κυριακή προβλέπονται βροχές και καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές με εξαίρεση το Αιγαίο.

Η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 30 με 31 βαθμούς στα ηπειρωτικά.

Παράλληλα οι βόρειοι άνεμοι θα αγγίξουν τα 6 μποφόρ στο Ιόνιο και το νότιο Αιγαίο.

Τέλος η νέα εβδομάδα θα ξεκινήσει με βροχές και φθινοπωρινές θερμοκρασίες.