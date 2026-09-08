Ο καιρός την Τετάρτη 9/9/2026

Υψηλές θερμοκρασίες σημειώθηκαν σήμερα το πρωί σε αρκετές περιοχές της χώρας.

Σε ό,τι αφορά την εξέλιξη του καιρού με υποφερτή ζέστη μελτέμια και περιορισμένη αστάθεια θα κυλίσουν οι επόμενες ημέρες.

Πιο αναλυτικά για αύριο Τετάρτη στη βόρεια Ελλάδα αναμένονται λίγες νεφώσεις και πρόσκαιρες μπόρες μετά το μεσημέρι κυρίως στα Β/Δ ορεινά. Η θερμοκρασία στους 33 βαθμούς και βόρειοι άνεμοι μέχρι 6 μποφόρ .

Επίσης ηλιοφάνεια προβλέπεται στην πεδιάδα της Θεσσαλίας.

Παράλληλα τοπική συννεφιά και μεσημεριανές μπόρες περιμένουμε στην Πελοπόννησο και τη Στερεά κυρίως στα δυτικά και ορεινά. Ο υδράργυρος έως 33 βαθμούς και βόρειοι άνεμοι μέχρι 7 μποφόρ.

Τουναντίον ηλιοφάνεια προβλέπεται στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα. Οι Β/Δ άνεμοι θα αγγίξουν τα 7 μποφόρ και το θερμόμετρο θα φτάσει τους 31 βαθμούς.

Επίσης στο Ρέθυμνο, στα Χανιά, στο Ηράκλειο, στον Άγιο Νικόλα και στα νότια του νησιού προβλέπεται ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 31 βαθμούς.

Στην Αττική περιμένουμε αίθριο καιρό. Βοριάδες μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη θα έχει μόνο λίγη συννεφιά .Ασθενείς έως μέτριοι οι άνεμοι στο Θερμαϊκό ενώ το θερμόμετρο θα κυμανθεί από 18 έως 29 βαθμούς.

Tην Πέμπτη προβλέπονται απογευματινές μπόρες στα δυτικά ηπειρωτικά κυρίως στα ορεινά.

Η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 34 με 35 βαθμούς στα ηπειρωτικά.

Παράλληλα οι βόρειοι άνεμοι θα αγγίξουν τα 6 μποφόρ στο Αιγαίο.

Για τις επόμενες ημέρες, διατηρούνται τα μελτέμια και περιορίζεται η αστάθεια.