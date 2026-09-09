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Μεσημεριανό δελτίο 9/9/2026
Περιγραφή δελτίου
Θεσσαλονίκη: Λεωφορείο καρφώθηκε σε στάση – 4 τραυματίες
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