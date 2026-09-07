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Ο καιρός την Τρίτη 08/09/2026

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Περιγραφή δελτίου

35 βαθμούς   κατέγραψε  νωρίς το πρωί το θερμόμετρο στην  Κορινθία και τα Δωδεκάνησα.

Σε ό,τι αφορά την εξέλιξη του καιρού η εβδομάδα ξεκινά με αρκετή ζέστη, και μελτέμια.

Πιο αναλυτικά για αύριο Τρίτη  στη βόρεια Ελλάδα αναμένονται λίγες νεφώσεις. Η θερμοκρασία  στους 33 βαθμούς  και βόρειοι άνεμοι μέχρι 5  μποφόρ.

Επίσης ηλιοφάνεια προβλέπονται στην πεδιάδα της Θεσσαλίας.

Παράλληλα τοπική συννεφιά το μεσημέρι  περιμένουμε στην Πελοπόννησο, το Ιόνιο  και τη Στερεά. Ο υδράργυρος έως 35 βαθμούς και βόρειοι  άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ .

Αντίθετα ηλιοφάνεια  προβλέπεται στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα. Οι Β/Δ άνεμοι θα αγγίξουν τα 7 μποφόρ και το θερμόμετρο θα φτάσει τους 33 βαθμούς.

Στα Χανιά ,στο Ρέθυμνο, στο  Ηράκλειο, στη Σητεία και στα νότια αναμένεται αίθριος καιρός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς.

Στην Αττική  περιμένουμε αίθριο καιρό. Βοριάδες μέχρι 6 μποφόρ  και η θερμοκρασία θα κυμανθεί  από 22  έως 32 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται λίγη συννεφιά .Ασθενείς έως μέτριοι  οι άνεμοι  στο  Θερμαϊκό ενώ το θερμόμετρο θα κυμανθεί από 18 έως 29 βαθμούς.

Tην Τετάρτη  προβλέπονται αίθριες καιρικές συνθήκες  στις περισσότερες  περιοχές και απογευματινές μπόρες στα ηπειρωτικά ορεινά.

Η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 32 με 33 βαθμούς στα ηπειρωτικά .

Παράλληλα οι βόρειοι  άνεμοι θα αγγίξουν  τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο.

Για τη συνέχεια, η ζέστη   και τα  ενισχυμένα μελτέμια διατηρούνται.

Κυρίες και κύριοι, αυτή θα είναι  η εξέλιξη του καιρού. Καλό σας βράδυ!

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