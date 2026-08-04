Ο καιρός την Τετάρτη 5/8/2026

Υψηλές θερμοκρασίες σημειώθηκαν σήμερα το πρωί σε αρκετές περιοχές της χώρας.

Σε ό,τι αφορά την εξέλιξη του καιρού με ζέστη και ήπια μελτέμια θα κυλίσουν οι επόμενες ημέρες.

Πιο αναλυτικά για αύριο Δευτέρα στη βόρεια Ελλάδα αναμένονται λίγες νεφώσεις. Η θερμοκρασία στους 38 βαθμούς και βόρειοι άνεμοι μέχρι 4 μποφόρ .

Επίσης ηλιοφάνεια και 38 βαθμοί προβλέπονται στην πεδιάδα της Θεσσαλίας.

Παράλληλα τοπική συννεφιά περιμένουμε στην Πελοπόννησο και τη Στερεά. Ο υδράργυρος έως 38 βαθμούς και βόρειοι άνεμοι μέχρι 6 μποφόρ .

Τουναντίον ηλιοφάνεια προβλέπεται στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα. Οι Β/Δ άνεμοι θα αγγίξουν τα 6 μποφόρ και το θερμόμετρο θα φτάσει τους 36 βαθμούς.

Επίσης στο Ρέθυμνο, στα Χανιά, στο Ηράκλειο, στον Άγιο Νικόλα και στα νότια του νησιού προβλέπεται ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 35 βαθμούς.

Στην Αττική περιμένουμε αίθριο καιρό. Βοριάδες μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 36 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται ηλιοφάνεια .Ασθενείς οι άνεμοι στο Θερμαϊκό ενώ το θερμόμετρο θα κυμανθεί από 23 έως 37 βαθμούς.

Tην Πέμπτη προβλέπονται αίθριες καιρικές συνθήκες στις περισσότερες περιοχές.

Η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 37 με 38 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά .

Παράλληλα οι βόρειοι άνεμοι θα αγγίξουν τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο.

Για τις επόμενες ημέρες, εξασθενούν λίγο τα μελτέμια και ανεβαίνει η θερμοκρασία.