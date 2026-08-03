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Ο καιρός την Τρίτη 4/8/2026

Περιγραφή δελτίου

33 βαθμούς  κατέγραψε  νωρίς το πρωί το θερμόμετρο στην  Αττική  και την Κορινθία.

Σε ό,τι αφορά την εξέλιξη του καιρού η εβδομάδα ξεκινά με αρκετή ζέστη, και μελτέμια.

Πιο αναλυτικά για αύριο Τρίτη  στη βόρεια Ελλάδα αναμένονται λίγες νεφώσεις. Η θερμοκρασία  στους 37  βαθμούς  και άνεμοι μέχρι 4  μποφόρ .

Επίσης ηλιοφάνεια και 37 βαθμοί προβλέπονται στην πεδιάδα της Θεσσαλίας.

Παράλληλα τοπική συννεφιά περιμένουμε στην Πελοπόννησο και τη Στερεά. Ο υδράργυρος έως 37 βαθμούς και βόρειοι  άνεμοι μέχρι 6 μποφόρ .

Αντίθετα ηλιοφάνεια  προβλέπεται στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα. Οι Β/Δ άνεμοι θα αγγίξουν τα 6 μποφόρ και το θερμόμετρο θα φτάσει τους 36  βαθμούς.

Στα Χανιά ,στο Ρέθυμνο, στο  Ηράκλειο, στη Σητεία και στα νότια αναμένεται αίθριος καιρός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20  έως 35 βαθμούς.

Στην Αττική  περιμένουμε αίθριο καιρό. Βοριάδες μέχρι 6 μποφόρ  και η θερμοκρασία θα κυμανθεί  από 23  έως 36 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται ηλιοφάνεια .Ασθενείς οι άνεμοι  στο  Θερμαϊκό ενώ το θερμόμετρο θα κυμανθεί από 23 έως 36 βαθμούς.

Tην Τετάρτη προβλέπονται αίθριες καιρικές συνθήκες   στις περισσότερες  περιοχές.

Η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 37 με 38 βαθμούς στα ηπειρωτικά.

Παράλληλα οι βόρειοι  άνεμοι θα αγγίξουν  τα 6  μποφόρ στο Αιγαίο.

Για τη συνέχεια, προβλέπεται υποφερτή  ζέστη   και ήπια μελτέμια.

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