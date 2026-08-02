Ο καιρός τη Δευτέρα 3/8/2026

32 με 33 βαθμούς κατέγραψαν νωρίς το πρωί τα θερμόμετρα σε αρκετές περιοχές.

Σε ό,τι αφορά την εξέλιξη του καιρού ,αρκετή ζέστη θα επικρατήσει στη χώρα μας τις επόμενες ημέρες.

Πιο αναλυτικά για αύριο Δευτέρα στη βόρεια Ελλάδα αναμένονται λίγες νεφώσεις. Η θερμοκρασία στους 37 βαθμούς και βόρειοι άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ .

Επίσης ηλιοφάνεια προβλέπεται στην πεδιάδα της Θεσσαλίας.

Παράλληλα λίγη συννεφιά περιμένουμε στην Πελοπόννησο και τη Στερεά. Ο υδράργυρος έως 36 βαθμούς και βόρειοι άνεμοι μέχρι 6 μποφόρ.

Αντίθετα ηλιοφάνεια προβλέπεται στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα. Οι Β/Δ άνεμοι θα αγγίξουν τα 6 μποφόρ και το θερμόμετρο θα φτάσει τους 33 βαθμούς.

Στα Χανιά ,στο Ρέθυμνο, στο Ηράκλειο, στη Σητεία και στα νότια αναμένεται αίθριος καιρός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 32 βαθμούς.

Στην Αττική περιμένουμε αίθριο καιρό. Βοριάδες μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 34 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται αίθριος καιρός. Ασθενείς οι άνεμοι στο Θερμαϊκό ενώ το θερμόμετρο θα κυμανθεί από 22 έως 35 βαθμούς.

Tην Τρίτη προβλέπεται ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές.

Η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 36 με 37 βαθμούς στα ηπειρωτικά .

Παράλληλα οι βόρειοι άνεμοι θα αγγίξουν τα 6 μποφόρ στο Αιγαίο.

Τέλος για τη συνέχεια με υποφερτή ζέστη και μελτέμι θα κυλίσουν οι επόμενες ημέρες.