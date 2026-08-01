Ο καιρός την Κυριακή 2/8/2026

Πάνω από 90 Km/h κατέγραψαν νωρίς το πρωί τα ανεμόμετρα σε αρκετές περιοχές.

Σε ό,τι αφορά την εξέλιξη του καιρού ,ανεβαίνει η θερμοκρασία και εξασθενούν τα μελτέμια.

Πιο αναλυτικά για αύριο Κυριακή στη βόρεια Ελλάδα αναμένεται ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία στους 34 βαθμούς και βόρειοι άνεμοι μέχρι 6 μποφόρ.

Επίσης ηλιοφάνεια προβλέπεται στην πεδιάδα της Θεσσαλίας.

Παράλληλα αίθριο καιρό περιμένουμε στην Πελοπόννησο, το Ιόνιο και στη Στερεά. Ο υδράργυρος έως 36 βαθμούς και Β άνεμοι μέχρι 7 μποφόρ.

Ομοίως ηλιοφάνεια προβλέπεται στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα. Οι Β/Δ άνεμοι θα αγγίξουν τα 6 μποφόρ και το θερμόμετρο θα φτάσει τους 33 βαθμούς.

Στα Χανιά ,στο Ρέθυμνο, στο Ηράκλειο, στη Σητεία και στα νότια αναμένεται αίθριος καιρός . Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 32 βαθμούς.

Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια. Βόρειοι άνεμοι μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται ηλιοφάνεια. Ασθενείς οι άνεμοι στο Θερμαϊκό ενώ το θερμόμετρο θα κυμανθεί από 21 έως 31 βαθμούς.

Tη Δευτέρα προβλέπεται ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές .

Η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 35 με 36 βαθμούς στα ηπειρωτικά .

Παράλληλα οι βόρειοι άνεμοι θα αγγίξουν τα 6 μποφόρ στο Αιγαίο.

Τέλος για τη συνέχεια περιμένουμε αίθριες καιρικές συνθήκες και υποφερτή ζέστη.