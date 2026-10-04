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Δημήτρης Πέλκας για την κλήση του στην Εθνική: Σαν να μην πέρασε μια μέρα

UEFA NATIONS LEAGUE
04/10/2026 22:31
Δημήτρης Πέλκας για την κλήση του στην Εθνική: Σαν να μην πέρασε μια μέρα
INTIME

Στον Alpha και τον Σπύρο Νάσιο, μίλησε ο Δημήτρης Πέλκας, λίγη ώρα πριν την έναρξη του αγώνα Ελλάδα – Γερμανία στην Τούμπα.

Ο Πέλκας είναι ο ποδοσφαιριστής που κλήθηκε από τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς, μετά τον τραυματισμό του Χρήστου Τζόλη.

“Σαν να μην πέρασε μια μέρα, με τα παιδιά γνωριζόμαστε πολλά χρόνια, μόνο χαρά για την εξέλιξη αυτή” είπε ο παίκτης.

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