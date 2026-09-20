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Χτυπήματα των Χούθι στη Σαουδική Αραβία

Εσπευσμένα στην Ουάσιγκτον ο Τραμπ
ΔΙΕΘΝΗ
20/09/2026 19:47

Παγκόσμια ανησυχία για τα σφοδρά χτυπήματα των φιλοϊρανών ανταρτών Χούθι  στο αεροδρόμιο του Ριάντ και πετρελαϊκές εγκαταστάσεις της Σαουδικής Αραβίας.

Ο Προέδρος Τραμπ, διέκοψε τη διαμονή του  στο Καμπ Ντέιβιντ και επέστεψε  στον Λευκό  Οίκο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες καλούν τους πολίτες τους σε εννέα χώρες της Μέσης Ανατολής να επιδείξουν αυξημένη επαγρύπνηση.

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