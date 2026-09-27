Χάρι: «Χαρούμενα» τα παιδιά του στο νέο σχολείο στην Αγγλία

Ο πρίγκιπας Χάρι αποκάλυψε ότι τα παιδιά του, Άρτσι και Λίλιμπετ, είναι «χαρούμενα» στο νέο σχολείο τους στην Αγγλία.

Σε συνέντευξή του στο καναδικό CTV News, ο Χάρι ανέφερε ότι η αλλαγή σχολείου έγινε για λόγους ασφαλείας.

«Τα παιδιά είναι χαρούμενα στο σχολείο», δήλωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι αυτό του επιτρέπει να επικεντρωθεί περισσότερο στην προετοιμασία των Invictus Games.

Η διοργάνωση για τους βετεράνους αναμένεται να πραγματοποιηθεί στο Μπέρμιγχαμ τον Ιούλιο του 2027.

Ο Χάρι και η Μέγκαν επέστρεψαν τον περασμένο μήνα στο Ηνωμένο Βασίλειο, έπειτα από έξι χρόνια ζωής στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Το ζευγάρι είχε εγκαταλείψει τα ενεργά βασιλικά καθήκοντα και εγκατασταθεί στην Καλιφόρνια, με την απόφασή τους να έχει προκαλέσει ένταση στις σχέσεις τους με τη βρετανική βασιλική οικογένεια.

Πλέον, η οικογένεια βρίσκεται ξανά στη Βρετανία, ενώ η καθημερινότητα των δύο παιδιών βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος.