Βίντεο: Πλημμύρες σε Νέα Υόρκη.Ισχυρή κακοκαιρία, προκαλεί προβλήματα σε παράκτιες περιοχές
Εκατομμύρια άνθρωποι στις βορειοανατολικές ΗΠΑ βρίσκονται αντιμέτωποι με μια ισχυρή κακοκαιρία, η οποία προκαλεί παράκτιες πλημμύρες, διακοπές ρεύματος, σοβαρά προβλήματα στις μετακινήσεις .
Η λεγόμενη «nor’easter» φέρνει «επικίνδυνες παράκτιες πλημμύρες, ισχυρούς ανέμους και έντονες βροχοπτώσεις» σε περιοχές όπως η Νέα Υόρκη και η Βοστώνη, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία των ΗΠΑ (NWS). Οι πολιτείες της Νέας Υόρκης και του Νιου Τζέρσεϊ έχουν κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ενώ σε αρκετές περιοχές σημειώθηκαν εκτεταμένες πλημμύρες.
Η κακοκαιρία έχει προκαλέσει εκτεταμένες διακοπές ηλεκτροδότησης. Περισσότερα από 100.000 νοικοκυριά, σχεδόν όλα στις βορειοανατολικές ΗΠΑ, έχουν μείνει χωρίς ρεύμα.
«Μην ταξιδεύετε αν δεν είναι απαραίτητο», δήλωσε ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζόραν Μαμντάνι, σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του προς τους κατοίκους. «Μην οδηγείτε και μην περπατάτε μέσα από νερά πλημμύρας».
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