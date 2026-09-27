Βρετανία: Συναγερμός κοντά σε αεροπορική βάση

Σε «μείζον περιστατικό» κήρυξε την περιοχή η βρετανική αστυνομία, κοντά στην αεροπορική βάση Φέρφορντ της RAF στη νοτιοδυτική Αγγλία.

Αρκετοί άνδρες συνελήφθησαν ως ύποπτοι για παραβάσεις του Νόμου περί Εκρηκτικών.

Μετά τις συλλήψεις, οι αρχές προχώρησαν στην απομάκρυνση κατοίκων από το χωριό Γουέλφορντ, που βρίσκεται κοντά στη βάση.

Ένοπλοι αστυνομικοί απέκλεισαν την πρόσβαση στην κύρια πύλη. Στην περιοχή έφτασαν περίπου 30 οχήματα των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης.

Ανάμεσά τους βρίσκονταν περιπολικά, ασθενοφόρα και πυροσβεστικά οχήματα.

Οι κάτοικοι που απομακρύνθηκαν μεταφέρθηκαν σε κέντρο αναψυχής.

Παράλληλα, ειδική μονάδα του βρετανικού στρατού για την εξουδετέρωση εκρηκτικών μηχανισμών ξεκίνησε τον έλεγχο οχημάτων στην περιοχή.

Η βάση Φέρφορντ έχει χρησιμοποιηθεί από την Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ.

Εκπρόσωπος της αμερικανικής Πολεμικής Αεροπορίας δήλωσε ότι δεν θα σχολιάσει συγκεκριμένα μέτρα ασφαλείας.