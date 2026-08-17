Βρήκαν ζωντανό ψαρά μετά από 15 ημέρες 100 μέτρα κάτω από τη γη

Χρειάστηκαν 15 μερόνυχτα αγωνίας για να γραφτεί ο επίλογος μιας από τις πιο απίθανες διασώσεις των τελευταίων ετών. Ο 31χρονος ψαράς Εράστο Κρισάντο Βαλντέζ, ο οποίος είχε χαθεί στα βάθη μιας υποβρύχιας σπηλιάς στο San Francisco La Paz του Μεξικού, ανασύρθηκε τελικά ζωντανός. Τα ίχνη του είχαν χαθεί από τις 23 Ιουλίου, όταν μια συνηθισμένη μέρα για ψάρεμα με τον πατέρα του μετατράπηκε σε εφιάλτη. Ο εγκλωβισμός του σε μια άγνωστη καταβόθρα, 100 μέτρα κάτω από τη γη, κινητοποίησε άμεσα τις αρχές σε μια δραματική μάχη με τον χρόνο.

Παρά τις προσπάθειες των διασωστών, οι πρώτες έρευνες μέσα στο νερό δεν έφεραν αποτέλεσμα.

Μετά από περισσότερες από δύο εβδομάδες αγωνίας, οι ομάδες διάσωσης είχαν αποκλείσει το ενδεχόμενο να βρεθεί ζωντανός και προετοιμάζονταν να ανασύρουν τη σορό του από μέρα σε μέρα.

Το θαύμα της Νίλας: Πώς επιβίωσε στο απόλυτο σκοτάδι

Εκεί που οι ελπίδες είχαν σχεδόν σβήσει, μια διεθνής ομάδα σπηλαιοδυτών από το Μεξικό, τη Γερμανία, τις ΗΠΑ και τη Δομινικανή Δημοκρατία πέτυχε το ακατόρθωτο.

Ο Εράστο είχε καταφέρει να κρατηθεί στη ζωή μέσα σε έναν μικροσκοπικό θύλακα αέρα. Για 15 ολόκληρες ημέρες, πάλεψε με το τσουχτερό κρύο, την αποπνικτική υγρασία και το απόλυτο σκοτάδι, χωρίς ίχνος τροφής.

«Ήταν ένα απίστευτο θαύμα. Ευχαριστώ τον Θεό που μου χάρισε μια δεύτερη ευκαιρία να δω τα παιδιά και την οικογένειά μου», εξομολογήθηκε συγκινημένος στο δίκτυο NMás. Ο Μεξικανός εξερευνητής Carlos Jiménez επιβεβαίωσε τη μοναδικότητα της στιγμής, δηλώνοντας πως «ο Θεός είχε άλλα σχέδια» για τον 31χρονο.

Το κλειδί του εντοπισμού

Το νήμα της διάσωσης άρχισε να ξετυλίγεται την έκτη ημέρα των ερευνών, όταν οι δύτες εντόπισαν το καμάκι του. Παρά το τρομακτικό βάθος και τα επικίνδυνα περάσματα, η ομάδα δεν πτοήθηκε. Ο Εράστο ανασύρθηκε τελικά με φορείο στην επιφάνεια και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο. Αν και οι γιατροί διέγνωσαν σοβαρή αφυδάτωση και υποσιτισμό μετά από δύο εβδομάδες ασιτίας, η κατάστασή του είναι σταθερή.