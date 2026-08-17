Ινδονησία: Στους 68 οι νεκροί από το σεισμό

Οι Αρχές, ανακοίνωσαν, ο αριθμός των νεκρών από την σεισμική δόνηση 7,7, βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, το περασμένο Σάββατο, στο νησί Φλόρες της Ινδονησίας, έφτασαν τους 68.

Ωστόσο, περίπου 13.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους, είτε υπό το φόβο των ζημιών που έχουν πάθει τα σπίτια τους, είτε υπό τον φόβο των μετασεισμών, που εξακολουθούν τα ταρακουνούν την περιοχή.

Παρά του ότι, δεν έχει δηλωθεί κανένας αγνοούμενος στην περιοχή που χτυπήθηκε από το σεισμό, τα συνεργεία, συνεχίζουν τις έρευνες στα χαλάσματα.