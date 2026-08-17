Ντ. Τραμπ: Το Ιράν δεν μπορεί να έχει πυρηνικό όπλο

Ο Ντόναλντ Τραμπ, επανέλαβε σήμερα, πως το Ιράν, δεν μπορεί να έχει πυρηνικό όπλο, επειδή, βρίσκονται σε αδιέξοδο, οι διπλωματικές προσπάθειες για την επίλυση του ζητήματος στη Μέση Ανατολή.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος σε ανάρτησή του, στο Truth Social, αναφέρει, ότι: «ο υπ’ αριθμόν ένα στόχος, είναι, και πάντα θα είναι, ότι το Ιράν δεν μπορεί να έχει με κανέναν τρόπο, σχήμα ή μορφή, πυρηνικό όπλο».