Ντ. Τραμπ: Το Ιράν δεν μπορεί να έχει πυρηνικό όπλο
Ο Ντόναλντ Τραμπ, επανέλαβε σήμερα, πως το Ιράν, δεν μπορεί να έχει πυρηνικό όπλο, επειδή, βρίσκονται σε αδιέξοδο, οι διπλωματικές προσπάθειες για την επίλυση του ζητήματος στη Μέση Ανατολή.
Ο Αμερικανός Πρόεδρος σε ανάρτησή του, στο Truth Social, αναφέρει, ότι: «ο υπ’ αριθμόν ένα στόχος, είναι, και πάντα θα είναι, ότι το Ιράν δεν μπορεί να έχει με κανέναν τρόπο, σχήμα ή μορφή, πυρηνικό όπλο».
Ακολουθήστε το Alpha News στο TikTok για καθημερινή ενημέρωση
Ακολουθήστε τον alphatv.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις