Βρετανία: Το Ηνωμένο Βασίλειο ανακάλεσε την διαπίστευση Ρώσου διπλωμάτη

Το υπουργείο Εξωτερικών της Βρετανίας, ανακοίνωσε σήμερα ότι κάλεσε τον πρέσβη της Ρωσίας στο Λονδίνο και ανακάλεσε την διαπίστευση ενός Ρώσου διπλωμάτη.

Εκπρόσωπος της κυβέρνησης δήλωσε ότι η Βρετανία «καταδίκασε αυστηρά « την απόφαση που έλαβε η Ρωσία τον περασμένο μήνα να απελάσει έναν Βρετανό διπλωμάτη χαρακτηρίζοντας τις κατηγορίες αβάσιμες.

