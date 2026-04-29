Λονδίνο: Δύο τραυματίες από επίθεση με μαχαίρι έξω από εβραϊκή συναγωγή

Η βρετανική αστυνομία ανακοίνωσε σήμερα ότι ένας άνδρας συνελήφθη με την υποψία της απόπειρας δολοφονίας αφότου δύο άνθρωποι μαχαιρώθηκαν σε περιοχή του βόρειου Λονδίνου με μεγάλο εβραϊκό πληθυσμό.

Η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου δήλωσε ότι οι δύο άνδρες που μαχαιρώθηκαν μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο και η κατάσταση της υγείας τους είναι σταθερή.

Η βρετανική αστυνομία συνέλαβε έναν άνδρα, δήλωσε σήμερα οργάνωση της κοινότητας, εν μέσω πρόσφατου κύματος αντισημιτικών επιθέσεων στην πρωτεύουσα.

Η εβραϊκή οργάνωση Shomrim δήλωσε σε ανάρτηση στο Χ ότι ο άνδρας εθεάθη να τρέχει κρατώντας ένα μαχαίρι στο Γκόλντερς Γκριν και προσπάθησε να μαχαιρώσει Εβραίους, πριν κάποια από τα μέλη της τον θέσουν υπό κράτηση.

Η αστυνομία χρησιμοποίησε taser για να τον σταματήσει, πρόσθεσε η οργάνωση. Η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα για σχόλιο. Ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ δήλωσε στη Βουλή των Κοινοτήτων ότι το περιστατικό είναι «βαθιά ανησυχητικό».

Εικόνες από το σημείο που αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο δείχνουν μέλη των υπηρεσιών πρώτων βοηθειών να στέκονται επάνω από έναν άνθρωπο που φάνηκε να είναι ένα από τα θύματα και που ήταν ξαπλωμένο στον δρόμο. Η οργάνωση Shomrim δήλωσε ότι τα δύο θύματα της επίθεσης δέχονται ιατρική βοήθεια.

Κατά τον περασμένο μήνα, η αστυνομία του Λονδίνου συνέλαβε περισσότερους από 20 ανθρώπους στο πλαίσιο των ερευνών για επιθέσεις σε σημεία που σχετίζονται με την εβραϊκή κοινότητα, συμπεριλαμβανομένων εμπρησμών ασθενοφόρων και απόπειρας εμπρησμού σε συναγωγές.

Η αστυνομία δήλωσε ότι ερευνά πιθανούς ιρανικούς δεσμούς με κάποια από τα περιστατικά και ότι η φιλοϊρανική οργάνωση Harakat Ashab al-Yamin al-Islamiyya έχει αναλάβει την ευθύνη για κάποιες από αυτές τις επιθέσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

