H Europol εξάρθρωσε αλβανικό δίκτυο επενδυτικής απάτης

Μια εγκληματική συμμορία, η οποία θεωρείτο ύποπτη για τη λειτουργία ενός δικτύου επενδυτικής απάτης που χρησιμοποιούσε τηλεφωνικά κέντρα που ήταν εγκατεστημένα στην Αλβανία, εξαρθρώθηκε, σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση της πανευρωπαϊκής αστυνομικής αρχής Europol.

Η Europol ανακοίνωσε ότι η επιχείρηση, η οποία έγινε με τη συνεργασία των αλβανικών και αυστριακών αρχών δεδομένου ότι πολλά θύματα διέμεναν στη Βιέννη, κατέληξε στη σύλληψη 10 ατόμων και στην κατάσχεση περίπου 900.000 ευρώ σε μετρητά.

Τα θύματα αρχικά εξαπατούντο μέσω διαφημίσεων για επενδύσεις που αναρτούσαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή στο ιντερνέτ. Τα τηλεφωνικά κέντρα που ήταν εγκατεστημένα στα Τίρανα χρησιμοποιούνταν στη συνέχεια για την παροχή συμβουλών μέσω τηλεφώνου από άτομα που προσποιούνταν ότι ήταν αυθεντικοί σύμβουλοι επενδύσεων.

«Οι τηλεφωνητές ήταν οργανωμένοι σε ομάδες των έξι έως οκτώ ατόμων με την κάθε ομάδα να εξειδικεύεται σε μια συγκεκριμένη γλώσσα στοχεύοντας διάφορες χώρες. Οι γλώσσες στις οποίες μιλούσαν ήταν Γερμανικά, Αγγλικά, Ιταλικά ,Ελληνικά και Ισπανικά» αναφέρεται στην ανακοίνωση της Europol.

«Ως συνήθως οι επενδυτικές απάτες, και η γνώση της γλώσσας χρησιμοποιούνταν για να κερδίσουν την εμπιστοσύνη των θυμάτων. Οι ύποπτοι χρησιμοποιούσαν αυτό το στοιχείο για να εξαπατήσουν τα θύματα τους παρουσιάζοντας ψεύτικες επενδυτικές ευκαιρίες και πείθοντας τα να μεταφέρουν σημαντικά χρηματικά ποσά» προστίθεται στην ανακοίνωση της Europol.

