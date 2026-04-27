Βρετανία: Ο πρωθυπουργός Στάρμερ ενώπιον πιθανής κοινοβουλευτικής έρευνας

Το βρετανικό κοινοβούλιο θα ψηφίσει αύριο Τρίτη επί της διεξαγωγής έρευνας με επίκεντρο τον πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ και με αντικείμενο το αν παραπλάνησε τη Βουλή των Κοινοτήτων σχετικά με τον διορισμό του πρώην πρέσβη των ΗΠΑ Πίτερ Μάντελσον, ανέφερε η εφημερίδα Times.

Οποιαδήποτε τέτοια έρευνα θα μπορούσε να έχει σοβαρές επιπτώσεις για το πολιτικό μέλλον του Στάρμερ, η θητεία του οποίου στην Ντάουνινγκ Στριτ αμαυρώνεται από την υπόθεση Μάντελσον.

Μέχρι στιγμής ο ίδιος έχει αντισταθεί σε πιέσεις να παραιτηθεί λόγω της απόφασής του να προσλάβει τον Μάντελσον, αλλά αν διαπιστωθεί ότι παραπλάνησε εν γνώσει του το κοινοβούλιο, θα βρεθεί σε πολύ δύσκολη θέση.

Σύμφωνα με τους Times, ο πρόεδρος της Βουλής των Κοινοτήτων Λίντσεϊ Χόιλ θα εγκρίνει ένα αίτημα προς το κοινοβούλιο να συζητήσει και να ψηφίσει για το αν η επιτροπή της που διερευνά πιθανές παραβιάσεις των κοινοβουλευτικών προνομίων θα πρέπει να εξετάσει το θέμα.

Εδώ και πολλούς μήνες ο Βρετανός πρωθυπουργός έχει υποστεί πλήγμα λόγω της απόφασής του να διορίσει πρέσβη στις ΗΠΑ τον Πίτερ Μάντελσον, ένα αμφιλεγόμενο στέλεχος του Εργατικού κόμματος, που όμως ασκούσε μεγάλη επιρροή και ήταν φίλος του Αμερικανού παιδεραστή χρηματιστή Τζέφρι Έπστιν. Ο Μάντελσον απολύθηκε τελικά τον περασμένο Σεπτέμβριο και ο Στάρμερ τον κατηγόρησε ότι «ψευδόταν κατ’ επανάληψη» σε ό,τι αφορούσε τις σχέσεις του με τον Έπστιν, ο οποίος πέθανε στη φυλακή το 2019, εν αναμονή της δίκης του.

Η υπόθεση πήρε νέες διαστάσεις τις τελευταίες εβδομάδες όταν η εφημερίδα The Guardian αποκάλυψε ότι το υπουργείο Εξωτερικών χορήγησε διαπίστευση ασφαλείας στον Μάντελσον για να αναλάβει τη θέση του πρέσβη, τον Ιανουάριο του 2025, παρά την αντίθετη γνωμάτευση της επιτροπής που ήταν αρμόδια να ερευνήσει το ιστορικό του. Ο Όλι Ρόμπινς, πρώην υψηλόβαθμο στέλεχος του Φόρεϊν Όφις, που απολύθηκε από τον Στάρμερ μετά τις αποκαλύψεις αυτές, μίλησε χθες ενώπιον του κοινοβουλίου για τη «συνεχή πίεση» που δεχόταν από την Ντάουνινγκ Στριτ την εποχή του διορισμού του Μάντελσον.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ